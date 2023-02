Valitsussektori eelarvepuudujääk küündis mullu ligi poole miljardi euroni

Sotsiaalkindlustusfondid

Sotsiaalkindlustusfondide sektori, ehk Eesti Haigekassa (peatselt Tervisekassa) ja Eesti Töötukassa, eelarvepositsioon oli möödunud aasta lõpu seisuga tugevalt positiivne, ülejääk 184 miljonit eurot. Haigekassa eelarveülejääk on 2021. aastaga võrreldes kasvanud ning jõudnud 158 miljoni euroni. Hea seisu põhjuseks on taastunud sotsiaalmaksu laekumine ning keskvalitsuse jätkuv rahaline toetus. Haigekassa kulupool on püsinud täpselt eelarve piires. Töötukassa oli aasta lõpus 25 miljoni euro suuruses ülejäägis, mis on 39 miljoni euro võrra parem seis, kui aasta varem. Töötukassa oli viimati jooksvas ülejäägis 2019. aastal. Seda vaatamata lisakuludele, mis on tekkinud seoses Ukraina sõjapõgenikega.