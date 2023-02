Viagra tootja peatas Venemaale müügi

USA farmaatsiafirma Viatris teavitas Venemaad, et tarnete lõpetamise põhjuseks on Ukraina invasioon, kirjutab Moscow Times. Ja tarned lõpetati tegelikult juba pärast sõja algust.

Venemaa tööstus- ja kaubandusministeeriumi kinnitusel on kohalikud tootjad varasemate kliiniliste katsetuste põhjal suutelised valmistama ravimist oma versiooni.

Venemaa tervishoiuministeeriumi kinnitusel sisaldab Viagra Sildenafiili ning selle koostisosaga ravimid on teiste nimetuste all apteekides olemas.

Kommersant kirjutab, et venemaalased olid eelmise aasta keskpaigaks ostnud 2,7 miljonit erektsioonihäirete tabletti, see on aasta varasemaga võrreldes 88 protsendi suurune kasv.