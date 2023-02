Saku Õlletehas hakkab süsihappegaasi taaskasutama

«Süsihappegaas on vajalik erinevates tootmisetappides – õlletegemise, filtreerimise ja villimise käigus. Traditsiooniliselt pärineb enamik tööstusettevõtetes kasutusel olevast süsihappegaasist väetise- ja keemiatööstustest, ent paraku on Euroopas täna märkimisväärne osa neist tööstustest kõrgete energiahindade tõttu tootmise peatanud. Seetõttu on CO2-nappus hakanud ka joogitööstusi kimbutama – üheltpoolt on Euroopas tarneraskusi, teisalt on hinnad tõusnud ligi 50 protsenti,» selgitas Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms pressiteates.