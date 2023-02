KARJÄÄRIPÖÖRE ⟩ Turundusfirma juht: palgatöötaja peab edukaks saamisel mõtlema nagu ettevõtja

Kootsing Konsultatsioonid juht Pikksaar tunnistas, et firmasse töötajate leidmine on osutunud raskemaks, kui ta eeldas. Kandidaadid ei ole sageli töösse suhtunud sama tõsiselt, kui tema seda teeb.

Pikksaar rääkis saates, et edukaks saamisel peab palgatöötajana mõtlema nagu ettevõtja ning võtma enda töötulemuste õnnestumise eest vastutuse. Tema mõtles ettevõtja moodi juba 25 aastat tagasi, kui tööd alustas. Praegu on ta 47-aastane.

Pikksaar meenutas turunduse ajalugu Eestis. «90ndatel võis kõike müüja poolpalja naisega,» ütles Pikksaar saates. Ta tõdes, et turundus on sellest alates palju muutunud ja paljud endised turundusnipid enam ei toimi. Siiski kiitis ta 1990ndatel alustanud ettevõtjate julgust. «Uus põlvkond on munadeta,» lausus Pikksaar.

Pikksaare kirjanikunimi on Lauriito Meriloo, mille alt ta on avaldanud mitu edukat luuleraamatut. Tema teadmised turundusest aitasid tal raamatut müüa. Kuid ta ei usu, et Eestis on võimalik kirjandusega ära elada. Peab olema valmis lisaks tegema ka muud tööd.