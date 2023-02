Nõo Lihatööstus: sealiha hind on kerkinud viimase 20 aasta rekordini

«Igal kolmapäeval toimub indeksi korrigeerimine ja ei ole näha, et tõus kuidagi pidurduks,» selgitas Loova pressiteates.

Olukord on tema sõnul tingitud paljudest asjaoludest, aga eelkõige sealiha pakkumise vähenemisest, milleni on omakorda viinud kõrged energiahinnad. «Paljud loomakasvatajad on tegevuse lõpetanud või mahtu vähendanud. Hinnatõus on olnud ülikiire ja kõrget taset ennustatakse paraku pikemaks perioodiks,» märkis Loova.

See on lihatööstuse tegevjuhi sõnul ränk ka ettevõtetele, sest tooraine on lühikese aja jooksul kallinenud ligi 60 protsenti, kuid toodete hinda on samas tõstetud vaid 10–15 protsenti. «Tarbija ostujõud on raugenud ja müügimahu hoidmiseks ollakse sunnitud atraktiivseid hinnakampaaniaid korraldama, mis jätab omakorda jälje nii mõnegi tootja tegevusse,» tõdes ta.

Loova lisas, et sealiha on siinse tarbija vaieldamatu lemmik ja kohalik tootja väärib seega erilist tuge ja tähelepanu. «Jätkuvalt julgustan valima kodumaist toitu, sest see on valminud lähedal, tootmise ja transpordi jalajälg on väiksem ning pealegi on Eesti toit pälvinud suurt tunnustust kui väga puhas ja kvaliteetne. Kodumaise toidutootmise toetamine ja julgustamine võimaldab pisutki mastaapset hinnarallit ohjeldada,» ütles Loova.