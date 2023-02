Eesti Energia laenab 600 miljonit eurot

Sõlmitud laenuleping on seotud jätkusuutlikkuse kriteeriumitega. Jätkusuutliku rahastamise põhimõtete kohaselt hindasid ISS Corporate Solutionsi eksperdid, et Eesti Energia tegevuskava on ambitsioonikas ja jätkusuutlikkuse nõuetega kooskõlas.

Eesti Energia strateegia järgi on kontserni elektritootmine aastaks 2035 süsinikuvaba ja aastast 2040 töötaks Ida-Virumaal jätkusuutlik ringmajandusel põhinev süsinikuneutraalne keemiatööstus. Taastuvenergia tootmisvõimsuse kasvatamise osas on Eesti Energia grupi taastuvenergia ettevõte Enefit Green võtnud sihiks kasvatada 2026. aastaks taastuvelektri toodangut neli korda 4,5 teravatt-tunnini. Selleks kaasab börsil noteeritud ettevõte raha eraldiseisvalt.

Eesti Energia on rahvusvaheline energiaettevõte, mille koduturgudeks on Baltimaad, Soome ja Poola. Kontsern tegeleb nii energiatootmise kui müügiga ning klientidele kasulike ja mugavate energialahenduste pakkumisega. Kontserni eesmärk on saavutada süsinikuneutraalsus elektritootmises aastaks 2035 ning kogu kontserni tootmises aastaks 2045. Väljaspool Eestit tegutseb kontsern kaubamärgi Enefit nime all.