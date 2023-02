Araabia šeikidest said Milremi peremehed

Milremi asutaja ja tegevjuht Kuldar Väärsi sõnas Postimehele, et osapoolte kokkuleppe tõttu ei saa ta tehingu üksikasju täpselt avaldada. Siiski nentis varem Milremis 53,6-protsendilist osalust omanud Väärsi, et lisaks temale müüsid oma osi ka teised eestlased. «Mina jään aktsionäriks edasi, ja päris arvestatava protsendiga. Kuid isiklikus vaates näen tehingut tõesti nii, et parem omada väikest osa millestki suurest, kui suurt osa millestki väiksest.»