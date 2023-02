Peaministriks pürgijate majandusdebatt kiskus teravaks

«Ei ole eraldi majandust ega eraldi riiki, vaid kõik on üks,» ütles sotsiaaldemokraatide (SDE) juht Lauri Läänemets. «Riik kehtestab makse ja seaduseid, loob turu reegleid. Oleme kuulnud, et riik ei tohiks ettevõtlusesse sekkuda, kuid riik on osa turust. Kui me seda eitame, näemegi selliseid asju nagu elektribörs, kus riik oleks pidanud varem sekkuma.»