Europarlament tahab liidu kiibitööstust suurendada: peame saama tipptegijaks

Ühisettevõtte loomine

«Kiibimäärus peaks muutma Euroopa üheks pooljuhtide valdkonna tipptegijaks. Selleks on aga vaja eesmärkidele vastavat eelarvet ja eraldi rahaallikaid. EL peab saama teadusuuringute ja innovatsiooni vallas juhtivaks tegijaks, lisaks peame tagama ettevõtetele soodsa keskkonna ja kiired loamenetlused ning investeerima oskustööjõudu, mida pooljuhtide tööstus vajab. Meie laiem siht on tagada Euroopale majanduskasv ning valmisolek ja kriisimehhanismid tulevaste probleemide lahendamiseks,» märkis kiibimääruse raportöör Dan Nica.

Kiipide ühisettevõtte teema raportöör Eva Maydell toonitas, et mikrokiibid on äärmiselt olulised nii EL-i digi- ja rohepöörde kui ka geopoliitiliste eesmärkide jaoks. «Valdkonna eelarve peab aga peegeldama selle strateegilist tähtsust. Pooljuhtide tootmisrajatistesse, oskustesse ja innovatsiooni investeerivad ka meie partnerid ja rivaalid. EL-i rahalised võimalused ei ole nii kosmilised kui USA omad, kuid komisjon ja nõukogu peavad siiski mõistma, et eelarve peegeldab seda, kui tõsiselt me teemat võtame,» lisas Maydell.