Madis Müller: pankade kasumi maksustamine võib tõsta laenude hindu

Tema sõnul on panganduse roll ühiskonnas anda laenu ning pakkuda turvalist säästude hoiustamise võimalust. Selle püsivaks toimimiseks on vajalik, et pangad talletaksid headel aegadel teenitud kasumitest piisava osa kapitalina. «Kui me ei lase pankadel kasumeid teenida ja seeläbi oma kapitali tugevdada, võib neil kriisi ajal olla raske hakkama saada probleemlaenudega ning sellisel juhul takerdub majanduse taastumine, sest pangad ei suuda vajalikus mahus uusi laene väljastada. Praegu on aga Eesti pankade kasumiväljavaade piisavalt hea, et võiks küsida, kas konkurentsi toimides võiksid hoiuseintressid rohkem tõusta ja laenumarginaalid langeda,» märkis ta pressiteates.