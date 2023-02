Elisa kanti Bloombergi soolise võrdõiguslikkuse indeksisse

Elisa personalijuht ja juhatuse liige Kaija Teemägi sõnas, et Elisa ettevõttena peab oluliseks inimeste igakülgset võrdväärset kohtlemist ning soolise tasakaalu hoidmist. «Elisas ei ole klaaslagesid ning inimesi tööle valides lähtume kompetentsidest, mitte soost ning see on kaasa aidanud orgaanilisele tasakaalule meeste ja naiste vahel,» kinnitas Teemägi.