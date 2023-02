Alexela: universaalteenuse paketil pole praegu kliendi jaoks mõtet

Nõu ütles kolmapäevasel Alexela pressikonverentsil, et ettevõtte prognoosi järgi jäävad elektri börsihinnad algaval suvel ligikaudu 100 euro juurde megavatt-tunnist, kuigi ta möönis, et täielikku kindlust selles ei saa olla. Üheks eelduseks eelmisest aastast madalama elektrihinna prognoosi juures on Nõu selgitusel maagaasi hinna langemine – praeguseks on hind jõudnud juba 50–60 euro juurde megavatt-tunnist.

Turg on heitlik

Siiski on turg võrdlemisi heitlik. «Turg on väga volatiilne, igal hetkel võib juhtuda, et maagaasi hoidlate täituvus pole ikkagi piisavalt hea, võib juhtuda, et mõni muu sündmus juhtub, mis viib selleni, et maagaasi kasutus osutub suuremaks. Kas tuleb näiteks hüdroreservuaaride vaates kuiv suvi – neid faktoreid on veelgi,» tõdes energiakaubanduse portfellijuht.