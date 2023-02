Eesti Pank: majanduslanguse mõju tööturule on olnud kardetust leebem

Tööstussektor sai kannatada

«Konjunktuuriinstituudi küsitluse järgi oli teenuste sektoris veel eelmise aasta viimastel kuudel tööjõupuudust tunnetavate ettevõtete osakaal suurem kui pikaajaline ajalooline keskmine, kuid jaanuaris see kahanes. See võib olla märk, et kerkinud elukallidus hakkab järjest enam mõjutama ka teenuste sektori ettevõtteid, sest see suurendab survet tõsta palkasid, mille osakaal selle sektori ettevõtete kuludes on tavaliselt suurem kui tööstussektoris,» rääkis Soosaar.