Swedbank: tööpuuduse tõus jääb sellel aastal mõõdukaks

Ta selgitas, et tööjõuturg majanduse languse tingimustes on üldjuhul inertne. «Majanduse jahtumine jõuab tööturule viitajaga. Käärid tööjõu nõudluse ja pakkumise vahel on vähenenud. Nõudlus uute töötajate järele on kahanenud. Suurem töötute arv on samal ajal kasvatanud tööjõu pakkumist. See on muutnud värbajate elu veidi lihtsamaks. Töötukassa vakantside arv oli jaanuaris aastatagusest oluliselt väiksem. Tööstus- ja ehitusettevõtted plaanivad Konjunktuuriinstituudi küsitluse järgi töötajate arvu lähikuudel alandada. Teenindusettevõtted ootavad endiselt hõive kasvu,» rääkis ökonomist.