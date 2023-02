Bigbank: kodulaenude taotluste arv pööras jaanuaris tõusule

«Taotluste arvu kiire kasv näitab, et inimesed tahavad sobiva kodu leidmisel kiiresti tehingusse minna. Usutavasti loodeti vahepeal soodusmüükide lainet, mida aga ei ole saabunud ja pigem kardetakse nüüd ka tänastest parematest pakkumistest ilma jääda,» kommenteeris Bigbanki Eesti juht Jonna Pechter, kelle sõnul on mõningane korrektsioon toimunud nii müüjate kui ostjate ootustes.

Tallinna korteriturul jaanuaris toimunud keskmise hinna langemine tagasi alla kolme tuhande euro piiri oli Pechteri sõnul oodatud. «Keskmise laenusumma püsimine 140 tuhande euro juures kinnitab seda, et nii üldine hinnakoridor kui keskmine ostuvõime on praegu üpris täpselt paigas,» nentis Bigbanki juht.

«Jääb mulje, et uue kodu otsijad on nii-öelda pausilt tagasi ja valmistuvad sel kevadel tehinguni jõudmiseks. Esimesest euribori-ehmatusest on üle saadud ja ollakse harjumas uute oludega, kus nii-öelda tasuta laenuraha enam ei jagata,» lisas Jonna Pechter.