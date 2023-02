Tuludeklaratsiooni on esitanud 333 000 inimest

«Oleme arvestanud, et sel aastal võib büroodesse abi otsima tulla suurem hulk ukrainlasi või teisi uusi maksuresidente, nii et järjekorrad kahjuks kuhugi ei kao. Tuludeklaratsiooni on aega aga esitada 2. maini seega kiiret ei ole ja kui on tarvis tulumaksu juurde maksta, siis selle tasumise tähtaeg on 2. oktoober,» lisas Oja

Tuludeklaratsioon on eeltäidetud MTA-le teada andmete põhjal. Kui eeltäidetud andmetesse on sattunud ebatäpsusi, näiteks kinnisvara, mille müügilt tulumaksu tasuma ei pea, tuleks see inimesel endal kustutada. Kuid ka vastupidi: kui teenitud tulu on deklaratsioonist puudu, näiteks on teenitud tulu platvormil, saadud üüritulu, välistulu või ümbrikupalka, tuleb need andmed endal sisestada.