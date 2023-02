Ford kaotab Euroopas hulga töökohti

«Need on rasked otsused, mida ei langetatud kergekäeliselt,» ütles Ford Model e Euroopa haru direktor Martin Sander.

«Me mõistame ebakindlust, mida see meie meeskonna jaoks loob ning ma kinnitan, et me pakume neile lähikuudel oma täit toetust,» ütles Sander.