ÜLEVAADE ⟩ Ohtlik aeg ehk mis juhtus eelmisel aastal ühinemiste ja ülevõtmiste turul

Kohalik kapital ei maga

«Kuigi välisinvesteeringud on Balti riikides aktiivsed, ei maga ka kohalik kapital. 2022. aastal olid kõigist Balti riikides teatatud tehingute arvust 53 protsenti kohalikud, mis on üks protsendipunkt rohkem võrreldes eelnenud aastaga,» märkis Ellex Raidla partner.

Mõeldes tulevikule usub Ellex Raidla partner Sven Papp, et 2023. aasta saab olema Balti riikide jaoks aga täis väljakutseid ja võimalusi. «Jätkuvalt kõrged energiahinnad ja suurenev kapitalikulu toovad kaasa tootmiskulude jätkuva kasvu, mida on võimatu kanda täies mahus tarbijatele, kes juba niigi kannatavad kõrge inflatsiooni all ja mis vähendab tarbijausaldust ja mis omakorda avaldab mõju ettevõtete tootmismahtudele,» sõnas Papp ja lisas, et väljakutsed loovad aga ka uusi võimalusi ning võib-olla ollakse tunnistajaks suuremale tehinguaktiivsusele ka traditsioonilistes sektorites.