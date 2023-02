Tänavu hakkab kehtima seninägematu seadus

Eelmise aasta novembris hakkas Euroopa Liidus kehtima nn digituru seadus (Digital Markets Act, DMA). Sellest hetkest alates on Eestil aega kaks aastat, et see oma seadustesse sisse viia. Kuigi esialgu näib, et seadus rakendub väga suurtele platvormidele, liigub see järk-järgult üle tervele internetimajandusele.