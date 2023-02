Eesti suurim elektrirataste tootja sai uue omaniku

Ampleri tegevjuhina jätkab ettevõtte senine juht ja kaasasutaja Ardo Kaurit. «Ampler on väga elevil, et ühendab oma jõud Kõu Mobility grupiga, muutes grupi ametlikult Eesti mikromobiilsuse eestvedajaks. Ampler ja Kõu Mobility grupp on alati järginud sarnast missiooni ja teinud juba varem koostööd. Seega oli väga mõistlik astuda see järgmine samm. Nagu öeldakse: «Kui tahad jõuda kaugele, mine koos,» kommenteeris Kaurit.