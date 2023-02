Euroopa Parlament: sisepõlemismootoriga autode keeld soodustab heiteta autode tootmist

Uue määruse kohaselt tohib EL-is alates 2035. aastast müüa ainult selliseid uusi sõiduautosid ja kaubikuid, mis ei tekita üldse CO2 heidet. See tähendab, et alates sellest aastast ei tohi enam sisepõlemismootoriga autosid müüa.

2030. aastaks on seatud heite vähendamise vahe-eesmärgid, mis on sõiduautode puhul 55 protsenti ja kaubikute puhul 50 protsenti 2021. aasta tasemest.

Tootjatele, kelle tootmismaht on väike ehk 000–10 000 uut autot või 1000–22 000 uut kaubikut aastas, võib teha erandi kuni 2035. aasta lõpuni, ning neile, kes registreerivad aastas vähem kui 1000 uut sõidukit, jääb erand kehtima ka pärast seda. Praegu kehtivad tootjatele, kes müüvad rohkem heitevabu või kuni 50 g CO2/km heitega sõidukeid, on väiksemad CO2 heite vähendamise eesmärgid, kuid see süsteem kaotatakse järk-järgult aastaks 2030.