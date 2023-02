Konteinervedude hinnad kukuvad: rahval pole raha ostmiseks

Kui eelmise aasta märtsi tipuajal maksis standardse teraskonteineri Hiina idaosast USA läänerannikule saatmine 9682 dollarit (9060 eurot), siis sel kuul on hind üle kuue korra madalam: 1444 dollarit (1351 eurot), selgub Xeneta andmetest. Kadunud on ka aastatagused järjekorrad ning ummikud.

Languse põhjus on lihtne: tarbijate nõudlus kaupade järele on vähenenud. Nõudlus on langenud, sest hinnatõus on tõstnud elamiskulusid ning keskpangad püüavad inflatsiooni intressimäärade tõstmistega alla suruda. See aga omakorda suurendab laenukulusid ning inimeste väljaminekuid veelgi. Ka on pärast pandeemiat taas avatud baarid ja restoranid ning rahva raha läheb sinnagi.