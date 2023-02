Seesam: üle poole reisijatest kasutab reistõrkekindlustust

«Enne, kui koroona reisimise mõneks ajaks pausile pani, sõlmisid inimesed reisikindlustuse peamiselt võõrsil meditsiiniabi saamiseks ja reisitõrke valis juurde kolmandik kindlustajatest. Täna on aga reisitõrge sõlmitud juba 73 protsendil kindlustatud isikutest,» sõnas Seesami reisikindlustuse tootejuht Marit Raag.

Reisitõrke kaitsest on kindlustaja sõnul kõige enam abi saadud haigestumise, lennu hilinemise ja ilmastikust tulenevate tõrgete korral. Näiteks hüvitatakse enne reisi haigestumise korral ärajäänud reisi maksumus ja reisi kestel lendudega seotud tõrgete korral hüvitatakse lisakulud.

«Eestlaste seas populaarne Türgi ägab viimase veerandsaja aasta kõrgeima inflatsiooni käes, mis tähendab, et seni niigi kõrgete raviarvete poolest tuntud riigis on meditsiiniabi nüüd veelgi kallim.»

Üleilmselt kasvavad hinnad on lisaks transpordile ja majutusele kergitanud märkimisväärselt ka meditsiiniabi hindasid. «Näiteks eestlaste seas populaarne Türgi ägab viimase veerandsaja aasta kõrgeima inflatsiooni käes, mis tähendab, et seni niigi kõrgete raviarvete poolest tuntud riigis on meditsiiniabi nüüd veelgi kallim,» rääkis Raag.