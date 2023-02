Soome uusima tuumajaama käivitamine lükkub jälle edasi

Soome rahvusringhääling Yle kirjutab tuumajaama omaniku Teollisuuden Voima (TVO) teatele tuginedes, et kommertsalustel täismahus töö peaks tuumajaamas algama 29. märtsil.

Veel laupäeval plaanis TVO katsekäivitustega alustada 20. veebruaril ning regulaarne tootmine pidi lagama 24. märtsil. Nüüd plaanitakse, et reaktori katsetused algavad 25. veebruaril ning täistootmine 29. märtsil.

TVO kinnitas laupäeval, et turbiinide kontroll on lõppenud, kuid tootmist ei saa alustada enne, kui klapirikked on kindlalt kõrvaldatud.