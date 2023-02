Veebikelmide armupettuste ohvriks langevad ka mehed

Andres soovis olla igati abiks, et kohtumine toimuks võimalikult ruttu. Tasuda oli vaja piletite ja dokumenditöötlusega seotud kulude eest ning maksta vahendajale. Andres võttis selleks mitu laenu ja tegi Erichile Küprosele 2100-eurose ja 1500-eurose makse, märkides, et tegemist on pereabiga.

Pangal aga tekkis kahtlus, sest Andres polnud varem oma kontolt Küprosele ühtegi makset teinud. Andres selgitas, et tema tüdruksõbral Eleanoril on vaja Eestisse lennata ning Erich on vahendaja, kes aitab naise dokumente korda ajada. Andres saatis pangale kinnituseks Eleanori ajateenistust tõendava tunnistuse.

Dokumenti analüüsides oli võltsing üpris lihtsasti tuvastatav – see oli kokku kleebitud teistest dokumentidest ja kasutatud oli erinevaid kirjastiile. Kui pank keeldus neid makseid tegemast, võttis Andres summa välja sularahas.

Hiljem on Andres üritanud veel teha makseid erinevatele Küprose pankade kontodele, kuid pank lükkab need tagasi. Seejuures laekuvad mehe kontole laenud, mille ta sularahas välja võtab ja tõenäoliselt alternatiivseid võimalusi kasutades edasi kannab. Ilmselt on ta endiselt petturite lõksus.