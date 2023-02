Tuludeklaratsioon: kuidas arvestada tulumaksu kinnisvara müümisel

Eluasemelaenu intresside arvestamine

Eraisikul on õigus tulust maha arvata endale koduks elamu või korteri soetamisel võetud laenu või liisingu intressid, kuid seadus sätestab siin mahaarvatavate intresside maksimaalse ülempiiri 300 eurot. Tulumaksutagastus on sellest 20 protsenti ehk maksimaalselt 60 eurot.

Üheaegselt võib maha arvata ainult ühe eluaseme soetamise laenu või liisingu intressid. Kui deklaratsiooni esitajal on mitu eluasemelaenu, siis tuleb teha otsus, millise laenu andmed läbi internetipanga tuludeklaratsioonile kantakse. Kui samal aastal lõpetatakse ühe eluaseme soetamiseks võetud laenuleping ja sõlmitakse uus leping teise eluaseme ostmiseks, võib tulust maha arvata mõlema lepingu alusel makstud intressid. Seda tohib teha ainult juhul, kui intresse ei maksta samaaegselt.

Mahaarvamise õigus on vaid isikul, kes on nii laenuvõtja (põhi- või kaaslaenaja) kui ka eluaseme omanik. Laenu käendajal õigust intresside mahaarvamisele ei ole, isegi mitte siis, kui ta on eluaseme omanik.