Coop purustab lootused: uued autod tänavu odavamaks ei lähe

Auto omahind tõusis

Uute autode laovarude mõningast normaliseerumist ilmestab Ilvese selgitusel see, et uut aastat alustati väikese müügikasvuga: jaanuaris müüdi Eestis 1773 uut sõiduautot, mida oli 2,8 protsenti rohkem kui aasta varem.

«Kuigi tänavu hakkavad laovarud taastuma, siis minul puudub usk, et uued autod muutuksid odavamaks ning müüjad hakkaksid korraldama sooduskampaaniaid. Paljudel uute autode müüjatel oli juba eelmisel aastal kliendid 2023. aasta müügimahuks garanteeritud. Isegi, kui mõni klient tühistab eelbroneeringu, siis leitakse vabanenud autole kiiresti uus ostja,» lisas ta.

Auto omahind on Ilvese sõnul energia, transpordi, toorme- ja komponentide kallinemise tõttu tublisti tõusnud, samuti muudab uutele sõidukitele kehtestatud karmimate keskkonnanõuete täitmine väiksemate ja odavama hinnaklassi autode arendamise ja tootmise oluliselt kallimaks ning mittetasuvaks.

«Näiteks on Mercedese valikust sel kümnendil kadumas kõik madalama otsa mudelid. Ford teatas, et lõpetab legendaarse väikeauto Fiesta valmistamise ning sarnaseid uudiseid on tulemas veelgi,» tõi Ilves välja.