TextMagic teenis mullu mitu miljonit kasumit

Kuna TextMagic Grupp loodi praegusel kujul 2021. aasta septembris, on aastastes võrdlustes kajastatud pro forma näitajaid ehk seda, milline oleks olnud vastav tulemus, kui grupp oleks ka võrdlusperioodil tegutsenud sarnase struktuuriga. Seda arvestades kasvas TextMagic A2P SMS-platvormi 2022. aasta auditeerimata müügitulu 2021. aasta pro forma müügituluga võrreldes 27 protsenti, teatas grupp börsile.

2023. aasta eesmärk on jätkuv müügikäibe kasv (kasvuootus on 17,6 protsenti ehk 16,3 miljoni euroni). Kulumieelset ärikasumit (EBITDA) loodab TextMagic kasvatada 13,8 protsenti ehk 7,1 miljoni euroni. Investeeringute mahtu on plaan suurendada 27,5 protsenti ehk 5,65 miljoni euroni. Puhaskasumiks prognoosib ettevõte ligi 5 miljonit eurot.