Venemaa kütuste eksport vähenes uute sanktsioonide tõttu järsult

Vene naftasaaduste vood diislikütusest kuni lennukikütuseni langesid sanktsioonide jõustumisele järgnenud nädalal umbes 1,9 miljoni barrelini päevas, selgus Vortexa Ltd. andmetest. See on ligi 37 protsenti madalam kui varsema nelja nädala keskmine tase, vahendas Bloomberg.