Soome ajaleht: Venemaa keelatud tooraine imbub salaja ka toidulauale

Tuvastamise teeb keeruliseks asjaolu, et kalapulkades on segatud väga paljude erinevate kalade mass. Kalad on püütud erinevate riikide lippude all seilavate laevadega. Helsingin Sanomate uurimuse kohaselt on Soomes müügil 14 erineva kaubamärgi all kalapulgad ning neist kümnes kasutatakse kas Venemaal püütud või Venemaa lipu all sõitvate laevadega püütud kala. Enam kui 800 laevaga, leebete seaduste ning kalapüügikvootidega on Venemaa üks maailma suuremaid kalatootjaid.