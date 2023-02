Jurist selgitab ⟩ Kas tööle minnes juhtunud õnnetus on tööõnnetus?

Tööõnnetuseks ei loeta olukorda, kus töötaja kodunt tööle või töölt koju kõndides näiteks libiseb tänaval ja murrab käeluu. Samuti ei loeta tööõnnetuseks tervisekahjustust, mis on saadud ühistranspordiga või autoga kodunt tööle sõites.

Samas on töid, mida tehes tuleb liikuda ühest kohast teise, näiteks postiljon, autojuht, tänavapuhastaja. Sellisel juhul täidab töötaja tööülesandeid ja teel juhtunud õnnetus loetakse tööõnnetuseks. Seega olukordi hinnatakse juhtumipõhiselt.

Tööõnnetus on ka järgnev näide. Tööandja ja töötaja on kokku leppinud, et tööauto pargitakse töötaja kodu juures, kust tööpäeva alguses saab kodunt otse (ilma tööandja kontorisse minemata) kliendi juurde sõita. Küll aga juhtub enne kliendi juurde jõudmist liiklusõnnetus, mille tagajärjel saab töötaja tervisekahjustuse.