Uus linnasüda ⟩ Põhja-Tallinn tõusis Eesti kalleimaks linnaosaks

«Põhja-Tallinn on ka sisuliselt muutunud uueks kesklinnaks. Inimeste liikumine ja koondumine näitab, et haldusjaotuse järgi harjumuspärased kesklinna piirid enam ei kehti. Kui 1990ndatel oli kõige mainekam näiteks Roosikrantsi, Kentmanni, Lembitu ja Pronksi tänava piirkond, siis tänaseks on see selgelt muutunud. Sisuline südalinn on Kalamaja, mitte enam Liivalaia ja Pärnu maantee vahele jääv haldusjaotuslik Kesklinn. See on ka põhjus, miks Põhja-Tallinn on Kesklinnast mööda läinud,» rääkis Laugus.