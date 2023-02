Peaaegu null ⟩ Euroopa Komisjon prognoosib Eestile vaevumärgatavat majanduskasvu

Soodsad arengud sügisprognoosi järel on komisjoni hinnangul parandanud selle aasta kasvuväljavaateid. Tarneallikate jätkuv mitmekesistamine ja tarbimise järsk vähenemine on suurendanud gaasihoidlate täituvust üle viimaste aastate keskmise ning gaasi hulgihinnad on langenud tunduvalt alla sõjaeelse taseme. Lisaks on EL-i tööturg jätkuvalt hästi toiminud ning töötuse määr püsis kuni 2022. aasta lõpuni kõigi aegade madalaimal tasemel, 6,1 protsenti. Usaldus paraneb ning jaanuari uuringud näitavad, et ka majandustegevus ei tohiks 2023. aasta esimeses kvartalis koomale tõmbuda.