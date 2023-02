Kaugtööst enam ei piisa, töötaja tahab valida ka tööaega

Üheks olulisemaks kriteeriumiks, mille alusel tööandjat valitakse, on paindliku töökorralduse pakkumine.

«Kui oleme tööotsijatelt ja ettevõtetelt uurinud, mida paindliku töökorralduse all silmas peetakse, siis kuuluvad sinna alla nii kaug- kui hübriidtöö võimalus, paindlikkus tööaja suhtes, peresõbralikkus ja tasustatud haiguse- või lisapuhkusepäevad ning ka tööaja koormuse valik,» lausus CV-Online’i (CV.ee) turundusjuht Karla Oder.

Veerand tööpakkumistest on kaugtöö võimalusega

Oder tõi CV.ee statistikale toetudes välja, et hetkel on kõikidest tööpakkumisest kaugtöö märgisega neljandik.

«Need on need ettevõtted, kes julgevad selgelt välja öelda, et tööd on võimalik teha ka distantsilt. Pakun, et reaalsuses võimaldavad vähemalt pooled tööandjatest kaugtöö lahendusi teatud tingimustel, kuid ei julge seda avalikult välja reklaamida,» nentis Oder.

Ka Inbanki personalijuht tõi välja, et kaugtöö võimalus muutus töötajate jaoks eriti tähtsaks Covid-19 kriisi ajal, kuid täna võib trendina välja tuua, et lisaks kodule soovitakse üha rohkem töötada ka välismaalt.

«Kuna tegutseme rahvusvaheliselt, siis on paljude rollide puhul võimalik töö distantsilt ära teha ning kuu-kaks kontorist eemal olla. Kõige rohkem kasutatakse seda võimalust talvekuudel, et laadida päikselistel tundide veidi patareisid, aga samas jätkata ka tööalaste projektidega. Peamiselt on Inbanki töötajad kaugtööd teinud Portugalis, Hispaanias ja Kanaari saartel ning ennekõike sobiva ajavööndi tõttu,» lausus Lill.