Ühendkuningriigis suletakse järjest rohkem baare

2021. aastal sulgeti 280 baari, eelmisel aastal 512, mis on 232 võrra rohkem. Baarid on suletud peamiselt majandusraskuste tõttu, mis on põhjustatud kallinenud energiahindadest, kirjutab Briti uudisteportaal Belfast Telegraph. Kiiresti tõusnud energiahinnad ja kallinenud laenuintressid on tunduvalt tõstnud baaride halduskulusid ning vähendanud käivet, sest inimestel on meelelahutuseks vähem vaba raha.