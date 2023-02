Koomas kinnisvaraturg ilmutab esimesi elumärke

Fantoompakkumised ootavad paremaid aegu

Väljaspool tüüpkorterite segmenti on Eliste sõnul hindade langus veel üsna pinnapealne. «Tänavu jaanuaris tehtud korteritehingute puhul kujunes Eestis mediaankeskmiseks hinnatasemeks 1909 eurot ruutmeetri kohta, mida oli 4,2 protsenti enam kui aasta tagasi, kuid siiski 14 protsenti vähem kui veel detsembris,» tõi ta välja.

Taolist hinnalangust tema sõnul siiski aset ei leidnud, vaid tegemist oli tehingute struktuurilise muutusega, kus uute korteritega tehtud tehingute hulk võrreldes detsembriga ennekõike Tallinnas vähenes. See on üldiselt ka iga-aastane nähtus.

«Müügipakkumiste arv jaanuaris paljudes Eesti suuremates keskustes vähenes, mille juures suurel hulgal on kuulutusi maha võetud seetõttu, et ostuhuvi ei olnud ning kuulutus aegus. Seega võib eeldada, et elamispindade turu likviidsuse mõningase paranemise korral võib osa nn fantoompakkumisi turule tagasi tulla,» selgitas analüütik.

Lähikuudel on oodata turuaktiivsuse mõningast suurenemist. Nimelt on iga-aastaselt esimene kvartal kõige madalama tehingute arvuga, kevadest hakkab turuaktiivsus suurenema.

«Sel aastal võib tehingute arvu kasv tulla siiski üsna mõõdukas, kuna tarbijakindlus on kehv ning eluasemelaenud ja üleüldiselt kinnisvara ei ole enam niivõrd paljudele kättesaadav. Laenuraha kallinemine orienteeruvalt 2023. aasta keskpaigani küll püsib, kuid kiireim intressimäärade tõusmise periood on juba möödas ning turuosalistel on lihtsam oma kulusid prognoosida, kus euribori maksimaalne oodatav tase 2023. aasta suvel ligi 3,5 protsendi juures endiselt püsib,» lisas Eliste.