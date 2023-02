Viis põhjust, miks sõbrale ei maksa tööd pakkuda

Konkurents paneb suhted proovile

«Ühel või teisel moel on töökaaslased ka konkurendid ja kui sellesse keskkonda lisandub hea sõber, siis saab ka temast konkurent,» hoiatab Kadak. «Me kipume nagunii ennast pidevalt teistega võrdlema ja teise inimese edus nägema iseenda küündimatust. Pole vaja, et kadedus, mis on puhtinimlik tunne, hakkaks uuristama sõprust.»

Kadak lisab, et kindlasti leidub neid, kes suudavad sõbra üle südamest rõõmustada. «Aga me oleme siiski ainult inimesed. Kui oled väga suure saavutusvajadusega ja karjääri tegemine on sulle tähtis, siis võib-olla on parem, kui sõber töötab kuskil mujal. Siis on kokku saades ka toredam oma töövõitudest rääkida ja rõõmu jagada,» soovitab ta.

Sõpra on keeruline objektiivselt hinnata

«Midagi pole parata, me ei suhtu oma sõpra samamoodi kui teistesse töökaaslastesse. Eelkõige on oht siis, kui sõbrast saab tööelus alluv. On suur võimalus, et me tunnustame tema edusamme rohkem ja märkame vigu vähem. Näiteks oleme pidevalt tööle hilineva sõbraga leebemad kui samas situatsioonis mõne teise töötajaga. Või kiidame teda rohkem või väiksemate saavutuste eest kui teisi kolleege. Kusjuures see ei pruugi olla sugugi teadlik käitumine,» selgitab Kadak.