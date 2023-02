Eesti majandus jääb Baltimaade punase laterna rolli

«Hoolimata optimistlikest märkidest on maailmamajanduse väljavaated 2023. aastal endiselt sünged, kuna ärikeskkond on nii riskantne kui ka ebakindel. Peamine murekoht on see, et inflatsiooni trajektoori on raske ennustada. Kuigi inflatsiooni aeglustumise periood näib algavat, ei ole siiski põhjust selgelt määratleda, kuidas ja millal see oluliselt väheneb,» selgitas Sielewitcz.