Need on kaks asja, mis hakkavad nüüd Eesti kinnisvarahindu mõjutama

«Nii koroonakriisist taastumine, aga tõenäoliselt ka raha vabanemine pensionisüsteemist suurendasid 2021. ja 2022. aastal kinnisvara ostmist ja laenude võtmist. Mudeliga saame tehniliselt hinnata, kui palju mõjutaks kinnisvarahinda see, kui uute eluasemelaenude võtmine langeks mõne varasema perioodi taseme juurde. Kui uusi eluasemelaene võetaks suhtena sissetulekutesse sama palju kui 2019. aastal, tooks see teiste tingimuste samaks jäädes kaasa kinnisvarahindade languse 8 protsendi ulatuses. 2015. aasta laenamise taseme puhul oleks kinnisvarahindade langus 11 protsenti ja 2009. aasta taseme puhul 21 protsenti,» lisas Oja.

Kuigi sissetulekud ja laenamine kirjeldavad Oja sõnul kinnisvara hinda üsna hästi, on eksisteerinud lühiajalisi perioode, mil kinnisvara hind on sellest seosest erinenud. «Seega on kinnisvara hinnad lühiajaliselt langenud või tõusnud märksa enam, kui võrrand ennustaks, kuid pikaajaliselt on hinnad naasnud seosele. Ka 2022. aasta keskel oli kinnisvara 5 protsenti kallim, kui võrrand ennustas,» nentis Oja ja lisas, et kinnisvarahindasid võivad mõjutada ka avalikus arutelus levivad negatiivsed uudised ja kriisi kuulutamine, mis tekitab isetäituvaid ootuseid. «Ebakindlus ja paanika võivad tuua kergesti kaasa suurema lühiajalise kinnisvarahindade kõikumise, kui mudel ennustab,» märkis ta.

Oja sõnul on kinnisvara äritsükli keskmisega võrreldes ülehinnatud. «Kinnisvara ülehinnatus on tõenäoliselt suurem kui mudeli viga, sest ka kinnisvarahindu kirjeldavad tegurid on oma tavapärasest väärtusest kõrgemal. Kui arvestada kinnisvarahindade ülehinnatusse ka koroonakriisi-eelsetest aastatest suurem kinnisvaralaenude aktiivsus, oli 2022. aasta keskel kinnisvara umbes 15 protsenti ülehinnatud. Siinkohal on vajalik mainida, et 2022. aasta kolme esimese kvartaliga tõusid kinnisvarahinnad aastavõrdluses 24 protsenti.» märkis Oja ning lisas, et 2006. ja 2007. aastal olid kinnisvarahinnad sama mudeli alusel ülehinnatud ligikaudu 50 protsenti.