Ei puhkust, palka ega tervisekindlustust: lepingud, millega Eestis kaotab

Tööinspektsiooni hinnangul on neil aastas umbes sadakond juhtumit, kus inimesed lepingute vormi pärast nende poole pöörduvad. Sealjuures asjatult: kui inimene on sõlminud kogemata töövõtu- või käsunduslepingu, pole tööinspektsioonist vaidluste lahendamisel suurt abi, sest seadusega on ette nähtud, et nende asjade puhul tuleb tüli lahendada kohtus.