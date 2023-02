Üks rahvus aitas Eesti turismi hädast välja

«Välisturistidest on meil põhjust iseäranis tänulik olla lätlastele – peale selle, et lõunanaabrite ööbimisi oli tervelt 15 protsenti rohkem kui rekordilisel 2019. aastal, aitasid need meie turismiettevõtjate jaoks siluda hooajalisust, sest lätlaste ööbimised kasvasid madalhooajal isegi kiiremini kui suvel,» ütles turismijuht ning lisas, et ööbimiste arv Soomest jäi aasta teisel poolel pandeemiaeelsele tasemele alla vaid viiendikuga. Mõningate kaugemate riikide puhul võis tajuda ettevaatlikkust piirkonda reisimisel.