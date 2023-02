Ärimees pettis maailma suurimat toorainekauplejat, kahju on koletu

Šveitsi toorainekaupleja Trafigura avastas, et pätid on teda pikalt ja süsteemselt petnud ning kahju ulatub 577 miljoni dollarini.

Kui ettevõte asja uurima hakkas, selgus, et tegu oli India ettevõtja Prateek Gupta saadetisega. Trafigura tegi juba alates 2015. aastast mehe ettevõtetega TMT Metals ja UD Trading Group koostööd. Mida enam asja uuriti, seda rohkem ilmnes, et pettus ei puudutanud ainult ühte merekonteinerit ning toorainefirmale oli saadetud kas kehva niklit või hoopis muud odavamat metalli. Probleemid ilmnesid just möödunud aasta saadetiste puhul, varasemalt Trafigural Guptale pretentsioone polnud.

Trafigura asja niimoodi ei jätnud: kuna Gupta ettevõtted on registreeritud Suurbritannias, siis asusid sealsed võimud Gupta tegemisi uurima. Trafigura teatas, et kirjutas esialgu küll 577 miljonit dollarit korstnasse, kuid loodab, et saab Gupta käest nii mõndagi tagasi, nii et kahjusumma tuleb lõpuks väiksem.