Nafta hind tegi sel nädalal suurema hüppe

Nüüd ütles Venemaa asepeaminister Aleksander Novak, et riik plaanib alates märtsikuust vähendada naftatootmist 5 protsendi ehk 500 000 barreli võrra päevas. Reuters kirjutab, et see on märk sellest, et nii nafta- kui ka naftatoodete sanktsioonid, mida lääneriigid on Venemaale kehtestanud selle eest, et ta läks Ukrainasse sõda pidama, hakkavad mõju avaldama.