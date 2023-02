Graafikud ⟩ Turismijuht Rainer Aavik: käisime põhjas, suund on taevasse

Eesti turismile oli mullu kõige tugevamaks sõnumiks Michelini tulek. On tõusnud väliskülastajate arv ning kasvanud ka kohalike uhkus kodumaiste söögikohtade üle. Inimesed on muutunud teadlikumaks, elamusele ollakse nõus rohkem kulutama. Tärniga restoranid olid suvel mitu kuud ette broneeritud. «Restoranid on jaganud muljeid, et tullakse juba kindlate ootustega ning osatakse võrrelda sama taseme restoranidega mujal maailmas. Kindlasti mõjutab Michelini restoranigiidi Eestisse jõudmine kohalikke noori talente, kas siis Eestisse naasma või karjääri edendamise eesmärgil siia jääma,» sõnas Aavik.

Foto: Allikas: Statistikaamet

Visit Estonia egiidi all tehtud Michelini kommunikatsioon tõi läinud aastal ligi 500 rahvusvahelise haardega kajastust, mille lugejaskond ulatus rohkem kui poole miljardini. Lisaks tõi Aavik välja, et Visit Estonia sotsiaalmeediakanalitel, kus pidevalt eri keeltes turundust tehakse, on pool miljonit jälgijat, visitestonia.com veebilehele tehti läinud aastal aga ligi 13 miljonit külastust. «Riikliku turismiarenduse prioriteet on viimastel aastatel olnud edendada kogu sektori digivõimekust. Kõik keerutavad peos telefone ja kes seal veenab, saab ka külalise endale,» selgitas Aavik. Digiturundusele annavad lisa erilised Eesti kui sihtkoha tuntust kasvatanud meediaprojektid, nagu koostöö BBC-ga, Hispaania moelooja Duyosega, Soome räpilegendi Teflon Brothersiga.