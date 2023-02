Impordi vähenemine võib aidata töökohti hoida

«Eesti päritolu kaupade eksport eelmise aasta detsembris on sisuliselt tagasi 2020. aasta lõpus, kui meid vaevasid koroona ja koroonaga seotud piirangud. Kasvanud on aga hoopis mitte Eesti päritolu kaupade eksport, seda isegi peaaegu kaks korda. See on kasvatanud ka Eesti importi. Import on aga lisaks kasvanud enamgi, viies kaubanduspuudujäägi seitsmendikuni impordist,» märkis peaökonomist.