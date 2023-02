Kuue kuu euribor tõusis 3,103 protsendini

Pankadevahelise rahaturu intressinäitaja euribor on seotud Euroopa Keskpanga (ECB) baasintressidega.

ECB nõukogu otsustas 2. veebruaril tõsta kolme baasintressimäära 50 baaspunkti ehk 0,5 protsendipunkti võrra ja teeb seda edaspidi eeldatavalt veelgi, stabiilses tempos ning hoiab intresse piisavalt piiraval tasemel, et inflatsioon naaseks aegsasti keskpikaks eesmärgiks seatud 2 protsendi juurde.

Eurosüsteemi poolt ettevõtlussektori võlakirjade ostmisel eelistatakse edasistes reinvesteeringutes väiksema kliimamõjuga emitente. Ilma et see piiraks ECB seatud hinnastabiilsuse eesmärgi saavutamist, toetab see lähenemisviis ettevõtlussektori võlakirjapositsioonide süsinikdioksiidi (CO2) heite järkjärgulist vähendamist eurosüsteemi portfellides kooskõlas Pariisi kliimakokkuleppe eesmärkidega.