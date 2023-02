Karm tõde ⟩ Nõudlus Eesti kaupade järele kukub kivina

Rootsi nõudluse madalseis kestab pikemalt

Soome järel on Eesti tähtsuselt teiseks kaubanduspartneriks Rootsi, kuhu mullu liikus umbes kümnendik siin toodetud kaupadest. Seejuures moodustasid sellest suure osa kaubad, mis on mingil viisil seotud ehitus- ja kinnisvarasektoriga. Nii andsid näiteks puittooted 18% kogu Rootsi suunduvast kaubaveost ja mööbel ning valmismajad 15%. Mis on ehk isegi olulisem on Rootsi tähtsus konkreetsete kaupade koguekspordis. Näiteks kogu mööbli ja valmismajade ekspordist andis Rootsi mullu 22%. Sama suur oli Rootsi osakaal ka tekstiiltoodete ekspordis. Lisaks liikus sinna 15% kogu puiduekspordist. Sedavõrd suured numbrid tähendavad, et Rootsi nõudluse tugev aeglustumine mõjutab selgelt Eesti majanduskonjunktuuri.