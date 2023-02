Makstakse miljoneid: Saksamaa on hädas võlts-isadega

Neue Zürcher Zeitung kirjutab, et Saksamaa on juba aastaid kimpus võltsisade probleemiga, kuid poliitikud ei taha selle vastu midagi ette võtta.

Kui palju võltsisasid ja nendega seotud inimesi Saksamaal on, pole selge, 2017. aastal kahtlustati võltsisadust 5000 juhul. Loo raames ei soovinud keegi oma nime all sõna võtta, aga ühe 300 000 elanikuga Lääne-Saksamaa linnakese sotsiaaltöötaja ütles, et nende arvutuste kohaselt läheb see ainuüksi neile igal aastal maksma 5 miljonit eurot.