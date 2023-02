KPMG: oodata on puiduvarumissektori jahtumist

Külasepa sõnul on 2023. aasta alguses puidu hind languses, mis omakorda tähendab metsavarujatele käibe vähenemist.

«Lisaks ümarpalgile on viimaks odavnema hakanud energiapuit, mille hinna on alla toonud teiste energiakandjate odavnemine tänu keskmiselt soojemale talvele. Hetkeprognoosid näitavad, et sektor jahtub vähemalt 2023. aasta suveni ning peale seda toimuv sõltub eelkõige majanduse kui terviku käekäigust,» märkis Külasepp pressiteates.