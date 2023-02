Erametsaliit kutsub riigikogu üles metsanduse arengukava mitte toetama

Arengukavas on vaja määratleda majandusmetsade osakaal, looduskaitseliste piirangute õiglane ja kohene hüvitamine, teatas eremetsaliidu esindaja reedel. Lisaks tuleb arengukavaga tagada, et majandusmetsade potentsiaali kasutataks maksimaalselt. Majandusmetsa esimene eesmärk peab olema kestvustoodeteks sobiva kvaliteetse puidu kasvatamine.

«Looduse kaitsmiseks seatud piirangud on järjepidevalt kasvanud – tänaseks on üle kolmandiku Eesti metsadest kaitse all. Kui metsade kinnipanek looduskaitselistel põhjustel on mõõdutundetu, jäävad ära investeeringud nii metsakasvatusse kui puidu töötlemisse. Vaja on seada piirid,» lausus Eelmaa.